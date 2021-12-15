РИАМО - 15 дек. Масштабная выставка «Азбука шедевров» открывается 18 декабря в подмосковном музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим». Билеты на экспозицию можно приобрести уже сейчас. Об этом сообщил генеральный директор историко-художественного музея «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов.

Уникальный проект объединяет свыше 120 работ великих русских живописцев, среди которых — Карл Брюллов, Борис Кустодиев, Казимир Малевич, Василий Кандинский, Илья Репин, Иван Айвазовский и другие. Многие работы специально к выставке прошли научную реставрацию.

«Билеты уже в продаже, их можно купить электронно на нашем сайте. QR-коды для посещения выставки не требуются», – отметил Кузнецов.

Он добавил, что билеты также можно купить по «Пушкинской карте». В новогодние праздники выставка будет работать с 2 по 9 января с 10:00 до 20:00.

«Мы как региональный музей обратились к нашим коллегам с просьбой сделать такую выставку, потому что в каждом регионе и в каждом музее есть свой шедевр. Мы не посещали все города в стране и, наверное, нет возможности увидеть все, а ведь в каждом музее есть работы, которые достойны внимания», – сказала министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

Она добавила, что на данной выставке у всех есть возможность увидеть множество удивительных работ.

«Мы постарались сделать достаточно смелый проект и дать абсолютно новый опыт зрителю, который попадет на выставку. Я уверен, что у нас это удалось, потому что идет параллель между эталонами, которые представлены в региональных музеях, и экспозиционной концепцией, которая даст новое представление о том, как можно делать такие большие проекты», – подчеркнул Кузнецов.

По его словам, выставка нацелена на совершенно разных людей с разным бэкграундом и разными целями. По концепции «Азбука шедевров» делится на три этапа и включает в себя игровое, музыкальное, видео- и аудиосопровождение.

Первый этап – это своего рода «путешествие в страну чудес» по России и миру живописи с игрой в кубики, которая погружает в контекст с меняющимся ракурсом восприятие окружающей реальности мира живописи.

Второй этап более «знаточеский»: это больше загадка для знатоков живописи, которым будет любопытно понять, почему именно эти работы связаны с этим термином и как термин трактует эти работы.

Третий этап является концептуальным и связан с языком – это вербальный и визуальный контекст, в котором постоянно находятся люди. Помимо самих произведений искусства посетители также увидят большое количество цитат самих художников.​

«Когда эта история придумывалась, мы считали, что экспонатами будут не только вещи первого ряда, но и те, которые могут быть в запасниках. <...> А потом выставка получила официальное название «Азбука шедевров» и стало понятно, что там не может быть ничего спорного», – добавила в заключение куратор выставки, искусствовед Ксения Новохатько.