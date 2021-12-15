РИАМО - 15 дек. Масштабная выставка «Азбука шедевров» открывается 18 декабря в подмосковном музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим». Билеты на экспозицию можно приобрести уже сейчас. Об этом сообщил генеральный директор историко-художественного музея «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов.
Уникальный проект объединяет свыше 120 работ великих русских живописцев, среди которых — Карл Брюллов, Борис Кустодиев, Казимир Малевич, Василий Кандинский, Илья Репин, Иван Айвазовский и другие. Многие работы специально к выставке прошли научную реставрацию.
«Билеты уже в продаже, их можно купить электронно на нашем сайте. QR-коды для посещения выставки не требуются», – отметил Кузнецов.
Он добавил, что билеты также можно купить по «Пушкинской карте». В новогодние праздники выставка будет работать с 2 по 9 января с 10:00 до 20:00.
Она добавила, что на данной выставке у всех есть возможность увидеть множество удивительных работ.
«Мы постарались сделать достаточно смелый проект и дать абсолютно новый опыт зрителю, который попадет на выставку. Я уверен, что у нас это удалось, потому что идет параллель между эталонами, которые представлены в региональных музеях, и экспозиционной концепцией, которая даст новое представление о том, как можно делать такие большие проекты», – подчеркнул Кузнецов.
По его словам, выставка нацелена на совершенно разных людей с разным бэкграундом и разными целями. По концепции «Азбука шедевров» делится на три этапа и включает в себя игровое, музыкальное, видео- и аудиосопровождение.
Первый этап – это своего рода «путешествие в страну чудес» по России и миру живописи с игрой в кубики, которая погружает в контекст с меняющимся ракурсом восприятие окружающей реальности мира живописи.
Второй этап более «знаточеский»: это больше загадка для знатоков живописи, которым будет любопытно понять, почему именно эти работы связаны с этим термином и как термин трактует эти работы.
Третий этап является концептуальным и связан с языком – это вербальный и визуальный контекст, в котором постоянно находятся люди. Помимо самих произведений искусства посетители также увидят большое количество цитат самих художников.
«Когда эта история придумывалась, мы считали, что экспонатами будут не только вещи первого ряда, но и те, которые могут быть в запасниках. <...> А потом выставка получила официальное название «Азбука шедевров» и стало понятно, что там не может быть ничего спорного», – добавила в заключение куратор выставки, искусствовед Ксения Новохатько.
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