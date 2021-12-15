РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 дек. Проблемные вопросы, касающиеся нехватки парковок, частых пробок, неудовлетворительной уборки территории обсудили в деревне Путилково подмосковного Красногорска, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Начальник территориального отдела «Отрадненское» Владимир Цуканов отчитался перед жителями о работе за 11 месяцев. Во встрече приняли участие временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Дмитрий Волков, первый замглавы Надежда Барило, депутат Мособлдумы Сергей Маликов, зампредседателя совета депутатов округа Виталий Левченко, руководители профильных управлений и учреждений муниципалитета.

Руководитель муниципалитета ответил на вопросы горожан. Жители сообщили о частых пробках, плохой уборке снега во внутриквартальных проездах, требованиях от водителей маршруток платить за проезд наличными, неудовлетворительной работе УК и ряде других проблем.

Житель Новотушинской улицы сообщил, что из-за острой нехватки парковочного пространства автомобилисты оставляют машины на проезжей части в 2, а иногда и 3 ряда. Это осложняет проезд, в том числе спецтехнике.

«Мы просим провести работу по установке столбиков на Новотушинской улице, навести порядок с эвакуацией неправильно припаркованных автомобилей, расширить проезжую часть там, где это возможно», - попросил житель.

Он сообщил, что жители собрали более 900 подписей за это решение.

«Со столбиками решим - я не вижу в этом проблемы», - ответил Волков.

Он также поручил профильным специалистам проверить, где возможно оборудовать дополнительные парковочные места.

Пенсионерка из поселка Отрадное попросила, чтобы в местной амбулатории наладили прием узких специалистов. Волков распорядился решить вопрос в ближайшее время.

Жительница поселка Светлые горы сообщила, что в ее доме несколько месяцев не было холодной воды и выразила обеспокоенность, что ситуация может повториться следующей весной.

Гендиректор АО «Водоканал» Петр Шейкин сообщил, что на ВЗУ в настоящее время идет реконструкция. После ее завершения к водозаборному узлу подключат сети поселка, проблем с водоснабжением не будет.