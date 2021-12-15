РИАМО - 15 дек. В Москве состоялось торжественное награждение лауреатов премии профессионального признания Института Пушкина за вклад в продвижение русского языка. Об этом сообщает пресс-служба Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.

Премия вручается с 2015 года и присуждается за вклад в преподавание, распространение, изучение и сохранение русского языка во всем мире. Лауреатами премии 2021 года стали 11 персон и 2 организации. Церемония награждения прошла в неофициальной обстановке в формате стендапа на площадке одного из столичных клубов.

Праздничную встречу вел Грамматический Всеволод – «лицо» TikTok канала Института Пушкина «Ушки Пушкина» шоумен Сева Москвин. Сквозной темой всего вечера стала филология, шутки и репризы на тему грамотного произношения и культуры речи.

В этом году организаторы определили лауреатов премии по 8 номинациям.

«За вклад в развитие конкурентных преимуществ русского языка на рынке труда»

Лауреатом в этой номинации стало Национальное агентство развития квалификаций. Благодаря усилиям агентства работодатели стали больше внимания уделять программам развития персонала в области речевой культуры, эффективной деловой коммуникации.

Национальное агентство разрабатывает проект «Компетенции XXI века». Один из его модулей – «Работа с информацией» – основан на методике диагностики речевой грамотности персонала «Пушкин 100», созданной специалистами института.

Заместитель генерального директора Национального агентства развития квалификаций Алла Факторович отметила, что сотрудничество с институтом принципиально важно, потому что «ни одна квалификация и ни одна профессия никогда не состоится, если в ее основе не будет коммуникативных компетенций».

«За эффективные культурно-просветительские инициативы»

Премии в этой номинации удостоены трое лауреатов: Герой России, космонавт-испытатель Роскосмоса Сергей Рыжиков, исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк и председатель Наблюдательного совета Ассоциации развития финансовой грамотности Анатолий Гавриленко.

Сергей Рыжиков – инициатор литературных гостиных «Слово и космос». Первая в мире космическая литературная гостиная стартовала 27 декабря 2020 года. В этот день командир 64-й экспедиции МКС Сергей Рыжиков впервые вышел в эфир и прямо с орбиты декламировал пушкинские строфы.

Мартынюк – инициатор целого ряда просветительских проектов, связанных с историей России и русской культурой.

В партнерстве с Институтом Пушкина Ассоциация развития финансовой грамотности второй год проводит международный конкурс языкового творчества «Прибыль слов».

пресс-служба Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина

«За вклад в освещение инициатив и проектов в сфере русского языка»

В этой номинации награждаются представители СМИ. В этом году премии удостоен заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня», руководитель информационного агентства и радио Sputnik Андрей Благодыренко.

«Информационное агентство «Россия сегодня» работает на 32 языках, но основным для нас языком является русский. Более чем в 15 редакционных проектах русский язык является самым главным, основным, системообразующим. И все те проекты, которые Институт Пушкина планирует и реализует в странах ближнего зарубежья, пользуются нашей неизменной поддержкой», – сказал Благодыренко.

пресс-служба Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина

«За сотрудничество в сфере образовательных проектов»

Лауреатами стали директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина и главный редактор Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) Максим Шарапов.

Благодаря личным усилиям Веденяпиной в РГДБ открыта базовая кафедра детской литературы и методики продвижения чтения Института Пушкина.

«Все начинается с детства и с детской литературы. Замечательно, что мы с Институтом русского языка так хорошо сотрудничаем, что у нас есть кафедра, студенты проходят практику, работают волонтерами. И самое главное – наши дети, которых очень много приходит в Российскую государственную детскую библиотеку, общаются с молодыми сотрудниками, и этот молодой задор и молодой энтузиазм гораздо больше воздействует на ребят. Поэтому, надеюсь, мы будем и дальше сотрудничать», – сказала Веденяпина.

РИАМО – партнер Института Пушкина в реализации программы магистратуры «Филологическое обеспечение СМИ». На вручении премии агентство представлял заместитель главного редактора Владимир Мокшин.

«Нашей дружбе с Институтом Пушкина уже несколько лет, и когда к нам приходят студенты, чему-то мы их учим, чему-то учимся и у них. Мы очень рады и надеемся, что будем продолжать сотрудничество. Ваши студенты замечательные», – сказал Мокшин.

«За творческий вклад в продвижение русского языка, литературы, культуры»

В номинации за творческий вклад премии Института Пушкина удостоены книжный график, член Союза художников и Международной федерации художников Евгения Двоскина и переводчик, журналист, редактор The Moscow Times Мишель Берди.

Евгения Двоскина – добрый друг института. Созданный ею шутливый образ поэта и серия рисунков с ним получили известность в стране и за рубежом, стали основой ее персональной выставки «Пушкин с нами», проходившей в Государственном музее А.С. Пушкина, украсили интерьеры Российского духовно-культурного православного центра в Париже и партнерских центров института.

«Я очень рада, что этот проект практически из шутки, из такого эпатажного, совершенно необязательного анекдота превратился в большую серию, которая живет своей жизнью. Мне несколько раз казалось, что все закончено, тем не менее, Пушкин продолжает жить: он сам сюжеты формирует, сам репрезентует. Мне остается только фиксировать и смотреть за реакцией людей», – отметила Двоскина

Американская журналистка Мишель Берди приехала в Москву на две недели в 1975 году, а осенью 1978 года вернулась уже в статусе студентки Института Пушкина и с тех пор живет в Москве. Почти 20 лет ведет рубрику о русском языке и жизни в России в газете The Moscow Times: интересно и с юмором рассказывает о различных ситуациях, связанных с русским языком и жизнью в России.

пресс-служба Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина

«За высокотехнологичные решения в сфере продвижения русского языка»

Премии профессионального признания удостоена компания «Новая реальность». В мае 2021 года Институт Пушкина провел первый Костомаровский форум, посвященный русскому языку. Для проведения форума молодая творческая команда «Новой реальности» создала онлайн-платформу kostomarovforum.ru, на которой в течение пяти дней делились опытом более 25 тыс. участников из 101 страны. Несмотря на огромную нагрузку, все трансляции были организованы своевременно и качественно.

На сцену для вручения награды были приглашены генеральный директор «Новой реальности» Филипп Мужецкий и руководитель проекта kostomarovforum.ru Николай Лазаренко.

«Мы, айтишники, программисты, помогаем коммуницировать с широкой аудиторией, продвигаем русский язык в массы через языки программирования. Более того, мы еще и виртуализируем реальность, создаем виртуальные пространства, называем это иммерсивными технологиями, и это тоже коммуникации», – сказал Мужецкий.

«За содействие в изучении русского языка за рубежом»

Лауреатами в этой номинации признаны президент Армянской ассоциации учителей русского языка и литературы общеобразовательных школ Лилия Баласанян и директор Института русского языка Киргызско-Российского Славянского университета имени Б.Н. Ельцина Мамед Тагаев.

Баласанян – ученый, педагог с многолетним стажем, автор научных статей, учебников для армянских школ с углубленным изучением русского языка и литературы, большой друг волонтерской программы Института Пушкина «Послы русского языка в мире». Первая экспедиция волонтеров в октябре 2015 года проходила именно в Армении при неоценимой помощи Лилии Гургеновны.

Тагаев – ученый, педагог, разработчик школьных учебников и методических пособий по русскому языку, пособий по современному русскому языку для вузов Кыргызской Республики. Мамед Тагаев отстаивает права тюркской кириллицы. Провел исследование использования арабского, латинского, кириллического алфавитов в становлении письменности в Кыргызстане и на Костомаровском форуме 2021 года представил профессиональную лингвистическую аргументацию культурного кода тюркской кириллицы.

«За развитие партнерской сети «Институт Пушкина»

Премии в этой номинации удостоен руководитель Центра русского языка и культуры «Институт Пушкина» при Университете Кадиса Андрес Сантана Аррибас. Он активно продвигает русский язык и культуру в испаноязычном мире.

Преподавание русского языка в Университете Кадиса ведется уже 15 лет. В рамках партнерской сети там появился первый в Испании центр «Институт Пушкина». Крупным совместным проектом стало открытие первой в испаноговорящем мире Библиотеки Пушкина на базе Университета Кадиса. Фонд библиотеки насчитывает более 1 тыс. книг, видео- и аудиоматериалов на русском языке.

В финале премии профессионального признания Института Пушкина к лауреатам и гостям церемонии обратилась ректор Маргарита Русецкая. Она отметила достижения института в научной и образовательной сферах – вуз входит в список 100 ведущих научных организаций страны, занимает высокие позиции в рейтингах качества образования.

По мнению ректора, значительный вклад в эти достижения внесли партнеры института, в том числе те, кто присутствовал на награждении, кто был удостоен премии в прошлые годы, и кто получит ее, возможно, в будущем.

«Огромное спасибо нашим партнерам. Благодаря вам мы не только укрепляем позиции института, науки и образования, но содействуем будущему наших выпускников, решаем государственные задачи. Мы работаем все вместе на благо русского языка и нашей российской государственности», – подчеркнула Русецкая в заключительном слове. ​