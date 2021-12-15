РИАМО - 15 дек. В рамках федеральной программы «Чистая вода» в селе Иванисово городского округа Электросталь ввели в строй новую станцию водоочистки на ВЗУ, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

«Мощность водозаборного узла после реконструкции составит 200 куб. м в сутки. Его реконструкция позволит обеспечить около 1 тыс. жителей села Иванисово качественным водоснабжением, соответствующим нормативам СанПиН», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

Состав исходной воды в селе характеризовался повышенным содержанием солей железа и солей марганца.

«Ранее жители использовали воду из скважины для полива и для технических нужд, теперь же они смогут пить ее прямо из-под крана», - уточнил министр.

Чистая вода уже начала поступать в дома жителей села Иванисово.

Реконструкция водозаборных узлов идет по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Чистая вода», в рамках проекта президента России Владимира Путина «Экология».