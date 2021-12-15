РИАМО - 15 дек. При покупке парфюмерной продукции жителям Московской области рекомендуют изучить упаковку, ознакомиться с информацией о товаре, проверить легальность продукции с помощью специального приложения. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

Упаковка товара должна обеспечивать безопасность и сохранность продукции в течение срока годности. На ней должны быть сведения о наименовании парфюма, его назначении, наименовании изготовителя и его местонахождении. Также должны быть указаны номинальное количество продукции в таре, срок годности и так далее.

Парфюмерная продукция, соответствующая всем требованиям техрегламента и прошедшая процедуру оценки соответствия, имеет маркировку единым знаком.

Легальность выбранного парфюма можно проверить с помощью специального приложения по батч-коду. Маркировка используется на таком виде продукции в РФ с 1 октября 2020 года.

Чтобы узнать, прослеживается ли товар в системе маркировки, необходимо установить на мобильное устройство приложение «Честный ЗНАК» и с его помощью отсканировать код маркировки товара.

Кроме того, не рекомендуется приобретать парфюмерную продукцию у случайных лиц, уличных торговцев, вне стационарных мест торговли или в павильонах, где до покупателя не доведены достоверные сведения об организации, адресе и режиме работы.

При покупке в Сети следует получить от продавца подтверждение заключения договора на условиях оферты о приобретении парфюма. Еще стоит проверить все сведения о продавце перед покупкой.