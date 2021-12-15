РИАМО - 15 дек. К началу зимнего сезона в Московской области провели работу по подготовке инфраструктуры для зимних видов спорта. Помимо катков, хоккейных коробок, трасс для беговых лыж в 7 муниципальных образованиях Подмосковья начинают работу 18 горнолыжных баз, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Лидером по популярности среди любителей горных лыж и сноуборда является Дмитровский округ, где сосредоточено больше всего трасс. Продолжает свою работу и круглогодичный комплекс «Снеж.Ком» в Красногорске.

Всего в Подмосковье создано 70 спусков разного уровня сложности протяженностью от 350 м до 10 км. Есть и так называемые «зеленые» горнолыжные спуски для новичков, и «необъезженные» для любителей экстрима.

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов отметил, что горнолыжный спорт - это одно из направлений, которое привлекает в Подмосковье гостей из других регионов, позволяет развивать в зимний сезон спортивный туризм. На объектах работают снежные пушки и ратраки для поддержания комфортного состояния спусков.

«Несколько лет назад Московская область вошла в тройку лучших регионов России по посещаемости горнолыжных курортов. Мы намерены поддерживать этот уровень, тем более, что сейчас спрос на внутренний туризм растет, а Московской области есть, что предложить гостям», - добавил Абаренов.

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