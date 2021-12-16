РИАМО - 16 дек. Энергетики филиала «Восточные электрические сети» ПАО «Россети Московский регион» для проведения плановых работ по ремонту энергооборудования в четверг отключат свет в нескольких деревнях Орехово-Зуевского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Планируется двухчасовое отключение электроэнергии с 09:00 до 18:00 в д. Гора, Костино, Анциферово, Яковлевская. Энергетики проведут работы по включению трансформаторной подстанции 10 кВ после реконструкции.

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.

Жителям округа приносят извинения за доставленные неудобства.​