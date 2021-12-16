РИАМО - 16 дек. В Главгосстройнадзоре Подмосковья в четверг пройдут 2 вебинара для собственников и арендаторов эксплуатируемых объектов и для застройщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

В 10:00 начнется вебинар для собственников и арендаторов эксплуатируемых объектов на тему: «Государственный контроль (надзор) за эксплуатацией объектов недвижимости. Порядок исполнения функции и типовые ошибки при подаче заявлений (извещений, ходатайств) и пакета документов». Регистрация доступна по ссылке: https://mosreg.webinar.ru/4724225/9320587.

С 1 октября этого года подача документов в данной сфере переведена в электронный формат.

В ходе вебинара инспекторы рассмотрят порядок подачи документов через региональный портал госуслуг, ответят на все вопросы, возникшие при получении функции в электронном формате.

В 11:00 состоится вебинар для застройщиков на тему: «Государственный контроль в области долевого строительства. Направление ежеквартальной отчетности застройщика». Регистрация открыта и доступна по ссылке: https://mosreg.webinar.ru/4724225/9321031. Специалисты ответят на вопросы участников мероприятия.