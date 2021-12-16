РИАМО - 16 дек. Главную новогоднюю елку страны, которую ранее спилили в лесу в городском округе Щелково, доставят в Московский Кремль на Соборную площадь в четверг.

Ель отправится в Москву автопоездом. Перед транспортировкой ее подготовят специальным образом, так как ее длина составляет 28 м, а размах нижних ветвей - 10 м. Также диаметр ее ствола составляет 56 см.

Дерево спилили в деревне Новопареево в городском округе Щелково 14 декабря.

Главную новогоднюю елку страны выбрали из нескольких претендентов в возрасте около 100 лет. Дерево выбирали по ряду критериев: высота, форма, равномерный окрас и состояние хвои, также важна возможность подъезда. Работы по выбору главной новогодней ели проходили в течение нескольких месяцев.

Елка будет радовать москвичей и гостей столицы до конца новогодних каникул.​