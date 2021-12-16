РИАМО - 16 дек. В московской церкви Иоанна Богослова в четверг проведут отпевание советского и российского режиссера, народного артиста РФ Сергея Соловьева, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Он будет похоронен на Троекуровском кладбище в столице.

Соловьев умер в Москве на 78 году жизни.

Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в Карелии, начал играть на сцене в 14 лет. После окончания режиссерского факультета ВГИКа долгое время работал на студии «Мосфильм».

Также он был профессором в «альма-матер», руководил режиссерской и актерской мастерскими. Кроме того, он был лауреатом Госпремии СССР. А еще входил в жюри Венецианского кинофестиваля в 1981 и 1987 годах.

Среди его наиболее известных фильмов: «Асса», «Наследница по прямой», «Сто дней после детства», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви». Всего он снял около 30 кинокартин.​