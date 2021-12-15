РИАМО - 15 дек. В Раменском городском округе под парк культуры и отдыха «Гжель» сдадут в аренду земельный участок площадью 1,3 га, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Арендует землю ООО «Гжель-художественные мастерские». Издано соответствующее распоряжение губернатора Московской области.

Парк культуры появится в поселке Электроизолятор. Он станет частью единого туристического кластера, который объединит территории и бизнес-процессы ООО «УК Гжель» и ООО «Гжель-художественные мастерские».

«Инвестор планирует начать проектные работы и приступить к строительству парка в первой половине 2022 года. В парке планируют создать зоны отдыха, творчества и выставочные зоны для культурного отдыха и просвещения посетителей», - отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

По ее словам, там будут созданы детские площадки, места для временных художественных выставок, прогулочные дорожки и многое другое. После реализации данного проекта появятся 20 рабочих мест для жителей округа.

Министр уточнила, что проект будет приносить налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюджет Московской области, они превысят 11 млн рублей.

Планируемый объем инвестиций в создание парка в Раменском округе составит 330 млн рублей.