РИАМО - 15 дек. Энергетики Талдомского РЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» – «Северные электрические сети» проводят плановые работы по ремонту энергооборудования. В связи с этим 16 декабря пройдет отключение электроэнергии в 2 населенных пунктах Талдомского округа, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Света не будет в п. Вербилки на ул. Лесной и в Лесном проезде, а также в п. Запрудня на ул. Советская, 2-я Советская и Северная.

Энергетики произведут 2 отключения на период не более 2 часов в промежутке с 08:00 до 17:00 для реконструкции ВЛ 0,4 кВ, ВЛ 0,6 кВ и для ремонтных работ на КВЛ 6 кВ.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.