РИАМО - 15 дек. Российский президент Владимир Путин отметил, что в стране не прекращали работу по национальным проектам, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает Nation News.

«Несмотря на сложную обстановку, работа по национальным проектам не прекращалась. Есть индикаторы, которые показывают, что динамика и интенсивность растут», — сказал Путин.

12 нацпроектов в стране были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе главы государства.

В следующем году на нацпроекты из бюджета РФ направят 2,74 трлн рублей, в 2023 году — 2,88 трлн рублей, в 2024 году — 2,98 трлн рублей.

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