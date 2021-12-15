РИАМО - 15 дек. Спасатели Московской областной противопожарно-спасательной службы проверили прочность льда на 52 региональных водоемах. На большинстве из них лед остается тонким, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Как рассказал врио начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако, лед на большинстве из проверенных водоемов остается тонким, меньше 7 см.

«Такой лед не способен выдержать вес ребенка, одетого в теплую одежду. Не говоря уже про взрослого человека. Выходить на него опасно для жизни. Спасатели проводят разъяснительную работу, пытаясь донести эту информацию до граждан», - сказал Плевако.

По его словам, чаще всего трагедия на воде происходит из-за того, что человек хочет сократить путь. А для детей трагедией, как правило, оборачивается любопытство.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сильного похолодания не предвидится. Поэтому опасность выхода на тонкий лед сохранится.