РИАМО - 15 дек. Сергиево-Посадский городской суд вынес решение по уголовному делу в отношении мужчины, который угрожал застрелить сотрудника управления Госохотнадзора Минэкологии региона, сообщает пресс-служба областного ведомства.

Инцидент произошел в ходе рейда в охотхозяйстве «Дубнинское» вблизи деревни Козлово.

«Инспектор, увидев вооруженного гражданина, приблизился к нему и попросил предъявить документы: разрешения на ношение оружия и на добычу охотничьих ресурсов. Внезапно мужчина направил на инспектора карабин «Винчестер» и стал угрожать тем, что убьет его», – сказал зампред правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

В результате профессиональных действий сотрудника гражданина обезоружили и задержали. После его передали полицейским.

В итоге суд приговорил мужчину к году лишения свободы условно. При этом его ружье конфисковали.

Согласно УК РФ, угроза убийством лица, осуществляющего служебную деятельность, карается принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на аналогичный срок.