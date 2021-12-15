РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 дек. В Мытищах прошло итоговое заседание антитеррористической комиссии, где подвели итоги деятельности правоохранительных органов и подразделений администрации по вопросам противодействия возможной террористической деятельности на территории округа, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Мы провели последнюю в текущем году комиссию. Рассмотрели самые актуальные вопросы, подвели итоги года. Основной вопрос на сегодня – проведение праздничных мероприятий. Главная задача для всех правоохранительных структур – безопасность проведения массовых мероприятий», – сказала начальник управления территориальной безопасности администрации округа Светлана Фильченкова.

Она добавила, что также рассмотрели большой блок профилактической работы. В следующем году основной упор будет сделан на обеспечение безопасности образовательных учреждений. Планируется усиление мер охраны, на застройщиков новых социальных объектов будут возложены дополнительные обязанности по организации мер безопасности.

«К сожалению, сейчас в наш адрес приходит много жалоб от родителей, которые недовольны такими мерами. Но это необходимо для безопасности детей. Они будут усиливаться. Профилактика и предупреждение правонарушений лучше, чем расследование уже совершенных преступных действий», – уточнила Фильченкова.