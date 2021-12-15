РИАМО - 15 дек. По городским улицам Клина 25 декабря пройдет разноцветная колонна зимнего карнавала. Ее возглавит Российский Дед Мороз из Великого Устюга, сообщает пресс-служба администрации Клина.

Уже 11 лет главный зимний волшебник страны приносит новогоднее настроение жителям горокруга лично. Перерыв в традиционных визитах ему пришлось сделать лишь в прошлом году, когда праздничные гуляния были повсеместно ограничены.

За 10 прошедших лет карнавал стал визитной карточкой Клина на подмосковном и даже российском событийном календаре. Его зрителями стали десятки тысяч гостей.

За все эти годы на фестивале демонстрировали разные новогодние костюмы. Это и герои произведений Чайковского, и народные сказочные персонажи, и герои писателей-юбиляров, и все, что связано с 700-летним юбилеем города в 2017 году. Вот лишь малая часть участников карнавала разных лет.

В этом году в карнавале примут участие 22 команды, тема праздника – народно-художественные промыслы.

По многочисленным просьбам жителей увеличен маршрут, по которому пройдет праздничное шествие. Завершится оно награждением команд-победителей.