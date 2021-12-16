РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 дек. В Центральном музее Военно-воздушных сил в поселке Монино городского округа Щелково в четверг в 15:00 пройдет премьерный показ фильма «Небо», сообщается на сайте музея.

«Небо» — российский художественный фильм режиссера Игоря Копылова, рассказывающий о военных летчиках, защищающих интересы России в Сирии. Картина подробно показывает боевые будни военнослужащих, героизм и самоотверженность защитников Отечества, действующих в экстремальных ситуациях.

Приглашаются все желающие. Вход свободный. Подробности можно узнать на сайте музея.