РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Горячей воды не будет в ряде домов микрорайона Климовск Подольска в четверг из-за ремонтных работ на участке теплотрассы, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Ремонтные работы на участке теплотрассы будут проходить с 9:00 до 11:00, в связи с этим в данный промежуток времени будут снижены параметры тепловой энергии на системе отопления и горячего водоснабжения по следующим адресам: ул. Симферопольская, 23, 25, 27, 29, 31, 33. В домах 16Б, 20Б и 22А по проспекту 50 лет Октября в указанное время не будет горячей воды.

Также с 9:00 будут проходить ремонтные работы труб в теплокамере. Во время их проведения будут снижены параметры тепловой энергии на системе отопления в д. 5 и 20 по ул. Садовой.