РИАМО - 15 дек. Скульптор Салават Щербаков, который создал памятник Владимиру Великому, хочет создать в столице монумент в честь погибшего главы МЧС Евгения Зиничева, сообщает Газета.ru.

«Если это будет конкурс, в нем я буду участвовать. Мне тема МЧС близка, и я даже виделся и был знаком с Зиничевым по работе своей, поэтому могу сказать, что да, участвовать будем», – отметил Щербаков.

По его словам, будущий памятник в честь погибшего главы МЧС должен отражать личность Зиничева и его сферу деятельности. Есть и третий аспект, который следует учесть при создании памятника.

«Конечно, третий момент — это архитектурная соразмерность, привязка к территории, как это выглядит с каких точек, все это нужно учитывать. Если будет конкурс и возможность участвовать, такой план профессиональный у меня есть», – добавил скульптор.

Мосгордума поддержала установку памятника погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву. Монумент установят в районе Фили-Давыдково в сквере Дмитрия Михайлика в Москве.