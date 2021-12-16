РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 дек. Посетителям Красногорского филиала Музея Победы расскажут, как встречали Новый год во время Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе музея.

В четверг в Красногорском филиале Музея Победы откроется выставка «Новый год моей страны». Во временной экспозиции, посвященной истории Нового года в период Битвы за Москву, будут представлены старинные детские и елочные игрушки.

Уникальность выставки в том, что в ее создании приняли участие жители Москвы и Московской области. Полсотни игрушек было передано на временное экспонирование – это и любимые детские игрушки, и елочные украшения, изготовленные до 80-х годов XX века. Среди экспонатов – Незнайка из коллекции домашнего кукольного театра, советские стеклянные елочные шары, самодельные игрушки из ткани и дерева, раскрашенные вручную. У каждого предмета своя история, о которой можно будет узнать на экскурсии.

Новая выставка расскажет о первом военном Новом годе. Вещи, которые представлены в двух больших витринах, переносят зрителя в зиму 1941-1942 годов. Небольшая елочка, старинные игрушки, различные бытовые предметы, детские вещи, заклеенные окна – все это создает атмосферу, в которой жили москвичи первой военной зимой. Новый 1942 год нес надежду на новые победы, и это подчеркивают газеты и открытки того времени, также представленные на выставке.

Познакомиться с выставкой можно будет до 28 января 2022 года.

Красногорский филиал Музея Победы расположен по адресу: Красногорск, ул. Народного ополчения, д. 15.