РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 дек. В подмосковных Мытищах в среду состоялось заседание Общественной палаты округа. На мероприятии подвели итоги деятельности палаты за 2021 год, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Кроме того, обсудили отчет перед муниципальным советом депутатов о деятельности палаты в текущем году.

Начальник управления потребительского рынка и услуг администрации муниципалитета Любовь Сабирзянова рассказала об итогах работы управления и о подготовке городского округа к праздничным дням. Начальник Мытищинского управления социальной защиты населения Ирина Скворцова озвучила информацию о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Также в ходе мероприятия обсудили оказываемые услуги и нововведения для населения в многофункциональных центрах и организационные планы работы Общественной палаты на следующий год.