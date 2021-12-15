РИАМО - 15 дек. Депутат Мособлдумы Сергей Маликов считает, что поток туристов в Подмосковье может увеличиться благодаря созданию на территории региона глэмпингов. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Глэмпинг – это обустроенные палатки или экодомики со всеми удобствами, включая мягкую кровать, электричество, интернет, санузел. В таких местах туристы могут одновременно насладиться нетронутой природой и комфортом.

«Глэмпинги действительно уникальный вид отдыха. Представьте, Вы живете в доме, сделанном из чистых материалов, и, в то же время, можете насладиться всем природным многоообразием! Человек, находясь в среде нетронутой природы, подсознательно испытывает положительные эмоции, становится по-настоящему счастливым», – отметил Маликов.

Он добавил, что подмосковная природа многообразна, причем настолько, что многие даже не представляют.

«К сожалению, подмосковный рынок глэмпингов пока не обширен, а его насыщение позволит по-максимуму использовать рекреационные ресурсы Подмосковья и увеличить туристический поток», – заключил депутат.

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