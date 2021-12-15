РИАМО - 15 дек. В Луховицах суд приговорил 39-летнего местного жителя, обвиняемого в сбыте нелегальной спиртосодержащей жидкости, к 3,5 годам колонии за смертельное отравление 2 человек, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.

Летом 2021 года мужчина купил в Рязанской области 5 канистр с жидкостью, содержащей метиловый спирт. В Луховицах он продал 2 канистры своим знакомым. После употребления жидкости 3 человека попали в больницу, при этом двое из них умерли.

Спиртное не имело сопроводительных документов, сертификатов и деклараций, удостоверяющих легальность его производства. Следователи провели большое количество экспертиз, которые признали виновность мужчины.

Свой срок он будет отбывать в колонии общего режима.