РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 дек. Щелковское окружное управление социальной защиты населения напоминает, что помочь бездомному человеку, попавшему в беду, можно, позвонив по телефону 112, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Звонок переадресуют в Московский областной центр социальной адаптации, специалисты которого оперативно окажут помощь. В центре адаптации бездомные могут получить ночлег, еду, одежду, а также помощь в решении трудностей и возвращении к нормальной жизни.

После нахождения в центре граждане, которые имеют инвалидность или существенные нарушения здоровья и не способны к самостоятельной жизни, будут направлены на стационарное социальное обслуживание. А за гражданами, которые планируют в последующем проживать самостоятельно, будет закреплен социальный работник для оказания помощи и социальных услуг.​