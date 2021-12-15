РИАМО - 15 дек. В Одинцовском округе росгвардейцы задержали 2 местных жителей 17 и 33 лет за попытку кражи инструментов, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Экипаж Одинцовского отдела вневедомственной охраны выехал по сигналу «тревога» в магазин в селе Юдино. Там двое покупателей спрятали под курткой и в капюшоне верхней одежды 3 лазерных уровня и попытались пройти мимо кассы, не оплатив инструменты. Сумма ущерба составила порядка 35 тыс. рублей.

Также было установлено, что за несколько дней до этого мужчины уже трижды совершали кражи.

Росгвардейцы доставили злоумышленников в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту организована проверка.