РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 дек. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 84 новых случая Covid-19, с начала пандемии в округе выявили 29 821 случай инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1 739 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 618 194 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 11 265 человек. Выздоровели и выписались 552 970 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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