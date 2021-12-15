РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 дек. В городском округе Мытищи в рамках заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС обсудили обеспечение безопасности в период крещенских купаний, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Заместитель начальника ОНД по городскому округу Андрей Кутуров отметил, что обеспечение безопасности граждан на водных объектах в Крещение не должно ограничиваться только ночным периодом.

По информации Мытищинского благочиния, в муниципалитете определены 4 официальных места для проведения массовых омовений. Крещенские купания в деревне Витенево будут проводиться в дневное время 19 января. В ночь с 18 на 19 января на открытой воде окунуться можно будет в селах Троицкое, Николо-Прозорово и деревне Пчелка.

На открытой воде омовения будут совершаться в деревнях Пчелка, Витенево и Троицкое.