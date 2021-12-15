РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. В Подольске создали 35-й юнармейский отряд «Звездный» и приняли в члены движения 20 детей, сообщает местное отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

14 декабря в начальной школе - детском саду №58 образовали 35-й юнармейский отряд «Звездный». В этот день 20 юных патриотов из 2-го класса микрорайона Южный надели красные береты и получили знамя юнармейского отряда из рук руководителя ветеранской организации Подольска Альберта Салиева.

Руководство отделения поблагодарило администрацию общеобразовательной организации, трудовой коллектив школы, детей и родителей за проведение мероприятия на высоком уровне.