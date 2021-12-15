РИАМО - 15 дек. Если выплата зарплаты совпадает с выходным или праздничным днем, руководитель должен перевести заработную плату в последний день месяца, который предшествует нерабочему дню, сообщает «Вечерняя Москва».

В разных организациях установлен определенный порядок выплаты зарплаты. Так, сотрудники госучреждений зависят от казначейства, которое определяет для них последний рабочий день. В ином случае ситуация может отличаться, отмечает юрист по трудовому праву Ольга Петрова.

«В других организациях даты выплаты заработной платы указаны в трудовых договорах. Если день выплаты зарплаты по данным документам выпадает на праздничные или выходные дни, то зарплата выплачивается в предыдущий рабочий день», — отметила Петрова.

Например, если день получения зарплаты выпал на новогодние праздники, то перечислить деньги работодатель обязан еще в декабре. В то же время работодатель может выплатить зарплату раньше в одностороннем порядке. Однако при задержке зарплаты руководству компании или учреждения придется заплатить проценты.

«Например, у кого-то 30-го числа заработная плата, но если работодатель решил выплатить 26-го или 27-го, то это его право — выплатить раньше Нового года. Но если он выплатил позже, чем в тот день, который указан в трудовом договоре, то это уже получается задержка заработной платы и за каждый день просрочки он обязан заплатить процент», – подчеркнула Петрова.

Если работодатель отказываться перечислить зарплату сотруднику в срок, тот имеет право пожаловаться в госинспекцию по труду. Если проверка выявит нарушение, то компанию оштрафуют и обяжут выплатить полагаемый процент.

Годовые премии и «13-е зарплаты» никак не узаконены и определяются политикой компаний. Однако если работнику по договору положены премии, порядок их выплаты тоже должен быть прописан в трудовом договоре или локальных нормативных документах.

Как отметила директор института профессионального кадровика, практикующий консультант в области кадрового делопроизводства и трудового законодательства Валентина Митрофанова, промежуток между зарплатами в декабре может оказаться коротким.

Например, если 5-го числа сотруднику начисляется оплата труда за вторую половину предыдущего месяца, а 25-го – за первую половину текущего месяца, то 25 декабря сотрудники получат деньги за первую половину месяца, а уже 30 декабря за вторую.