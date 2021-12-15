РИАМО - 15 дек. Сотрудники банков нередко навязывают клиентам оформить страховку при получении кредита. При этом реальная выгода может только казаться таковой, сообщает «Вечерняя Москва».

Как отметил профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита при факультете финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков, банки заинтересованы получить деньги после оформления кредита даже при непредвиденных обстоятельствах.

«Представим себе, что вы покупаете квартиру. В этой ситуации банк хочет застраховать кредит, чтобы в случае смерти заемщика или получения им увечий страховая компания возместила ущерб. Если вы покупаете дорогую машину, почему нужна страховка ОСАГО и каско, тоже понятно», – отметил Юденков.

Ранее банки могли при оформлении кредитов навязывать условия конкретной страховой компании, но ФАС постановила, чтобы граждане могли сами выбирать компанию-страховщика. Такая поправка позволит клиентам самим выбирать компании с более выгодными для них условиями.

Следует помнить, что кредитные организации не имеют права заниматься ничем, кроме выдачи кредита.

«То, что тот самый сотрудник, который вам выдает кредит, еще вас и страхует, — прямое нарушение закона. Вас должен страховать другой сотрудник, который приходит и говорит: «Я знаю, что вы берете кредит. Я представитель страховой компании и хочу предложить страховку для вашего кредита. Вдруг с вами что-то случится?», – отметил Юденков.

Если условия договора не устраивают клиента, то он может отказаться от кредита в течение двух недель. Придется заплатить только проценты за срок пользования заемными средствами.

Предоставляя страховку вместе с кредитом, банки могут предлагать сниженный процент по кредиту. Как отметил Юденков, это лишь одна из уловок банков.

«Процент может быть более низким, но если вы прибавите страховку, то он будет выше. Это хитрость. Вам говорят, что будет такой-то процент, но, если вы посчитаете вместе со страховкой, в лучшем случае получится то же самое, вполне возможно, даже дороже», – сказал эксперт.

Банки могут увеличить срок кредитования, тем самым повысив окончательную сумму, которую клиент отдаст за взятые в долг средства. Также там охотнее выдадут кредит клиентам, которые получают в них зарплату. Специалисты кредитной организации могут увидеть реальную кредитоспособность своих клиентов. Однако нельзя забывать, что реальные условия кредита могут отличаться от указанных в рекламе. Поэтому детали всегда следует узнавать в каждом конкретном случае.