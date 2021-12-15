РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 дек. В центре амбулаторной онкологической помощи Люберец 25 декабря состоится день открытых дверей по диагностике и раннему выявлению рака шейки матки, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Прийти можно с 9:00 до 15:00 по адресу: ул. Назаровская, д. 3, поликлиника №6, этаж 4.

Каждый год в России диагностируют порядка 12 тыс. случаев заболевания. В большинстве случаев патологию выявляют у женщин 40-50 лет. Рак шейки матки занимает 3-е место среди всех злокачественных поражений органов репродуктивной системы.

Многие онкологические болезни сначала проходят бессимптомно. Признаки появляются позже.

Жителей приглашают проверить здоровье. Прием проведет онкогинеколог. Предварительная запись не нужна. С собой следует взять паспорт и полис ОМС.

Узнать подробности можно по телефону: 8(495)558-43-00.