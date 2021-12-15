РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 дек. В городском округе Мытищи в ночь с 31 декабря на 1 января для обеспечения общественного порядка будет задействовано 85 сотрудников полиции, сообщил замначальника МУ МВД России «Мытищинское» по охране общественного порядка Сергей Танянский.

В среду на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС муниципалитета обсудили обеспечение порядка в период новогодних праздников.

«В ночь с 31 декабря на 1 января будет задействовано порядка 85 сотрудников полиции - кинологи, инспекторы ПДН, ППС, ГИБДД. Также привлечем сотрудников ЧОП и народных дружинников. 17 единиц автотранспорта будет. В ночь с 6 на 7 января будет задействовано 132 сотрудника, 5 ЧОПовцев, 10 казаков, а днем - 66 сотрудников, 5 сотрудников ЧОП и 10 казаков», - сказал Танянский.

Он добавил, что личный состав будет переведен на усиленный вариант несения службы, не менее 50%. Также будет предусмотрен отдельный резерв порядка 30 человек.