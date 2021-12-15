РИАМО - 15 дек. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников отметил, что столичный парламент единогласно поддержал федеральную законодательную инициативу о защите прав на образование несовершеннолетних, находящихся в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба столичного парламента.

Эту инициативу разработала комиссия Мосгордумы по образованию.

«Как показывает практика, в следственном изоляторе подростки фактически оказываются исключенными из полноценного образовательного процесса. В лучшем случае, их образование сводится к самообучению», – отметил Шапошников.

Согласно нововведению, теперь администрация СИЗО будет обязана обеспечивать подозреваемых в преступлениях подростков начальным общим, основным общим и средним общим образованием.

Для получения образования могут использоваться современные технологии дистанционного обучения.

«Мы защищаем конституционное право несовершеннолетних на получение образования. Общение с педагогами, получение системных знаний станет дополнительной возможностью сохранить связь с обществом и вернуться на путь исправления», – подчеркнул Шапошников.