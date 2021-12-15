РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. Спасатели Подольского теруправления помимо водных объектов начали патрулировать также необорудованные горки и спуски, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

На текущей неделе спасателям добавили патрулирование мест традиционного массового катания (спуска) с горок. В районе выезда пожарно-спасательных подразделений Подольского ТУ выявили 5 мест с возвышенностью природного происхождения, подпадающих под классификацию «опасные».

Теперь спасатели патрулируют один спуск в микрорайоне Северный в Домодедове и 4 в городском округе Подольск. Внизу спусков могут находиться естественный водоем, кусты с деревьями и проезжая часть. Администрации округов проинформировали существовании несанкционированных горок. Власти стараются принять все меры, чтобы максимально обезопасить пребывание на них местных жителей.

«На сегодняшний день в местах промера толщины льда на водных поверхностях рек Гнилуша и Пахра безопасного ледяного наста не обнаружено. В районе деревни Житнево на Гнилуше толщина льда удерживается в пределах 4 см, на Пахре вдоль береговой черты поселка Дубровицы по-прежнему 6 см», – сказал заместитель начальника территориального управления по применению сил и средств Игорь Борисов.

Происшествий или несчастных случаев в районах выезда дежурных смен спасателей поисково-спасательных подразделений пожарно-спасательных частей №№214 и 309 Подольского теруправления не выявлено.

«Раздача населению листовок с профилактическим материалом по правилам безопасного поведения на льду и катания на необорудованных горках продолжается. Уважаемые жители Подмосковья! Помните, безопасной считается толщина льда не менее 7 см, а горка – стоящая во дворе вашего дома», – заключил Борисов.