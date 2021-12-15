РИАМО - 15 дек. Одинцовский округ полностью выполнил губернаторскую программу 2021 года по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, собственным жильем – в течение года новоселами стали 22 юных жителя муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

15 декабря 7 ребятам вручили ключи от их новых квартир на церемонии в одинцовской городской Библиотеке №1. Как сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, в 2022 году реализация губернаторской программы продолжится – еще, как минимум, 20 ребят въедут в собственные квартиры.

«Одинцовский округ продолжает реализацию очень важной программы губернатора Московской области Андрея Воробьева, благодаря которой дети-сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей, обеспечиваются собственным комфортным жильем. В этом году администрация муниципалитета приобрела за счет средств бюджета Московской области и передала 22 квартиры нашим юным новоселам – 18 в микрорайоне «Высокие Жаворонки» в Малых Вяземах и 4 в Звенигороде. Важно, что в квартирах мы делаем качественную отделку, устанавливаем необходимую сантехнику – чтобы сразу после получения ключей ребята могли заселяться», – рассказал Андрей Иванов.

По его словам, всего с 2014 года власти обеспечили жильем по губернаторской программе 149 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2022 году новоселами станут еще, как минимум, 20 ребят.

Глава муниципалитета добавил, что в переданных квартирах выполнена улучшенная социальная отделка, она включает установку стеклопакетов, замену входной двери на металлическую, установку сантехнического, электрического оборудования и отопительных приборов.

Губернаторская программа по предоставлению бесплатного жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, реализуется на территории Одинцовского округа ежегодно. В 2014 году новоселами стали 16 человек, в 2015 году – 10, в 2016 году – 18, в 2017 году – 14, в 2018 году – 18, в 2019 году – 19, в 2020 году – 32, в 2021 – 22.