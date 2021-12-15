РИАМО - 15 дек. Российские автомобилисты предпочитают покупать новые зимние шины, а не подержанные. Также большинство водителей не намерены тратить на комплект резины более 30 тыс. рублей, сообщает Газета.ru.

Шинам с шипами отдают предпочтение 63% россиян, другие автомобилисты выбирают фрикционные шины-«липучки», следует из исследования «Авто.ру». По сравнению с опросом прошлого года результаты почти не изменились. При этом уже бывшую в употреблении резину готовы купить только 6,5% респондентов.

Почти две трети участников опроса (60%) сказали, что используют одну и ту же резину в течение 5 лет. 25% ездят на шинах «до последнего», а каждый шестой меняет шины раз в 6-7 месяцев.

Около 58% автомобилистов выбирают шины одного и того же бренда или модели. Только 16% ежегодно выбирают новую резину, а 25% убеждены, что на шинах следует экономить.

Заплатить за комплект зимних шин более 30 тыс. рублей не готовы 72% участников опроса. В то же время половина из них не готовы покупать для своего авто резину дешевле чем за 20 тыс. рублей. 20% водителей рассматривают приобретение шин в пределах 50 тыс. рублей, а 7% могут решиться и на большие траты.

Только 18% респондентов покупают шины из Японии. Российскую и европейскую резину выбирают 30% и 28% участников опроса соответственно. Остальные выбирают шины из других стран либо вовсе не интересуются страной происхождения шин.