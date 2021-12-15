РИАМО - 15 дек. Германия объявила персонами нон грата двух дипломатов посольства РФ в Берлине. Это произошло из-за приговора россиянину по делу об убийстве гражданина Грузии, сообщает РИА Новости.

Ранее суд в Берлине приговорил Вадима Красикова к пожизненному сроку за убийство гражданина Грузии, этнического чеченца и бывшего боевика Зелимхана Хангошвили. По данным СМИ, Хангошвили был одним из лидеров террористического подполья в Чечне. Данное дело рассматривалось с октября 2020 года.

«Это убийство по государственному заказу, <...> оно представляет собой тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ. Мы поэтому вызвали на беседу посла России», — сказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал приговор «политическим делом» и заявил, что это исключительно «недружественный акт».