РИАМО - 15 дек. В рамках реализации губернаторской программы «Светлый город» в 2021 году в Ленинском округе выполнено устройство наружного освещения на 26 улицах в центральной и Расторгуевской частях города Видное, Горках Ленинских, Белеутово, Булатниково, Измайлово и Развилке, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Всего по программе установлено свыше 800 энергоэффективных уличных светильников. Дополнительно по 10 адресам освещение проведено за счет средств муниципального бюджета.

Кроме того, новое освещение появилось на 18 дворовых территориях, в новом сквере по улице Школьной в Видном, в сквере «Город детства» в Развилке.

«Организация освещения улиц и общественных пространств – важное условие обеспечения безопасности и комфорта наших жителей. В ближайшее время еще около 100 светильников будут подключены в сквере «Сосенки», порядка 240 - вдоль лыжероллерной трассы в Видновском лесопарке», – уточнил глава Ленинского округа Алексей Спасский.

Программа «Светлый город» действует в Московской области с 2017 года. За это время наружное освещение в регионе установили на более 3,4 тысяч объектов – парков, скверов, зданий и архитектурных сооружений.