РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. В Подольске завершили программу ремонта объектов здравоохранения, в ПОКБ в текущем году выполнили аварийно-восстановительные и капитальные работы на сумму более 423 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы провели по 19 контрактам дирекции единого заказчика Минздрава Московской области на сумму 372,4 млн рублей и ПОКБ - 51,02 млн рублей. ГБУ МО «Мосавтодор» отремонтировало асфальт на территории лечебных учреждений.

В структурном подразделении №2 ПОКБ отремонтировали хозяйственный корпус на сумму 10,7 млн рублей. В том числе кровлю, системы отопления, водопровода и канализования, заменили электропроводку и электрощитовую. На 75% выполнили ремонт внутренних помещений с заменой окон и дверей. Полы должны завершить к 27 декабря.

В обновление поликлинического отделения (ПО СП) №3 ПОКБ на ул. Бородинской, 22 вложили более 7,8 млн рублей. В перечень работ вошли ремонт крыльца, тамбура, системы вентиляции и водосброса, кабинета маммографии.

Ремонт отмостки и цоколя провели в ПОСП №4 в Парковом проезде, 9, корп. 1 на сумму более 6,5 млн рублей.

В амбулатории деревни Федюково обновили кабинеты, санитарные узлы, палаты дневного стационара на сумму более 2,4 млн рублей. Завершили ремонт ПОСП №5 в мкрн Климовск на проспекте 50-летия Октября, 21 на сумму более 12,7 млн рублей. Заменили фасад, кровлю, трубопроводы отопления.

Капремонт стоимостью более 317,6 млн рублей продолжается в СП №2 ПОКБ на ул. Батырева, 7. В феврале 2022 года завершат ремонт реанимационного блока и отделения физиотерапии. В марте 2022 года - отделения гнойной хирургии и пульмонологии, осенью переделают операционный блок, ожоговое, приемное и отделение эндокринологии. Ремонт фасада завершат весной 2022 года. Построят площадку газификатора, в каждом отделении установят кислородные консоли и клапаны.

В СП №6 ПОКБ в мкрн Климовск на Больничном проезде, 1 в 2020 году отремонтировали 3 и 4 этажи. В настоящее время завершили работы на 1 и 2 этажах. Сумма средств составила более 30,4 млн рублей. Ремонт холла на сумму 5,3 млн рублей планируют завершить к 10 января 2022 года.

Завершили ремонт в Климовской подстанции скорой медицинской помощи, заканчивают в Подольской подстанции скорой помощи и детской поликлинике №1 на Революционном проспекте, 78/23. Общая сумма работ составила 100 млн рублей.