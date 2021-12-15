РИАМО - 15 дек. Московское областное УФАС повторно оштрафовало ПАО «Россети Московский регион» на 600 тыс. рублей за невыполнение работы по подключению энергопринимающих устройств к электросетям в назначенный срок, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС с жалобой на то, что компания не выполняет работу в срок, обратился житель деревни Никулино городского округа Подольск.

УФАС подтвердило, что компания нарушила правила технологического присоединения и установила, что ранее компания уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Факт повторного нарушения послужил основанием для привлечения компании к административной ответственности по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ и назначения штрафа в размере 600 тыс. рублей.