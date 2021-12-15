РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 дек. На заседании Общественной палаты городского округа Люберцы в среду приняли решение о внесении изменений в название комиссии по открытости власти и противодействию коррупции, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Новое название - комиссия по экспертизе проектов нормативно-правовых актов органов самоуправления и противодействию коррупции.

«Мы предложили такое изменение названия в связи с тем, что наша профильная комиссия именно занимается исследованием нормативных актов. А ранее наше название не отображало этого», - сказала председатель комиссии Анна Беседина.

Решение об изменении приняли единогласно.