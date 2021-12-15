РИАМО - 15 дек. С 29 декабря по 9 января пройдет «Рождественская сказка» Федерации бокса России. Мероприятие состоится на уникальной площадке в Московской области - парке-отеле «Русский» в городском округе Серпухов, сообщает пресс-служба федерации.

Для гостей подготовили развлечения по мотивам русских народных сказок, современные аттракционы, зоны активного отдыха, мастер-классы от именитых боксеров, праздничные представления, квесты, подарки и множество бесплатных активностей.

Также можно будет покататься на коньках, ледяных горках, посетить спектакли, попрыгать на батутах, пройти полосу препятствий, а еще прокатиться на упряжках с хаски.

Каждый ребенок сможет получить сладкий подарок и пообщаться с Дедом Морозом. Гостями «Рождественской сказки» станут лучшие современные боксеры и известные артисты страны.

Все аттракционы и представления будут бесплатными.

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