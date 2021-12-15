РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. В Подольске жертвами мошенников часто становятся одинокие пенсионеры, их заставляют оплатить услуги втридорога или просто забирают у перепуганного человека деньги, сообщили в МУП «Водоканал».

Мошенники представляются сотрудниками разных организаций, в том числе управляющих компаний или «Водоканала». Жильцам часто пытаются навязать услуги замены или поверки счетчиков воды. Они ходят по квартирам, а также оставляют в почтовых ящиках устрашающие письма от имени «Водоканала». Обычно письма выглядят очень достоверно, с печатями, подписями и ссылками на законы.

В отличие от работников настоящих служб, мошенники не только любят давить на чувство страха, но и заставляют принимать решение немедленно. Когда человека заставляют принять решение быстро, он часто не может мыслить рационально и понять, что перед ним мошенники.

Работники «Водоканала» приходят в квартиры и дома жителей, когда проходят плановые проверки приборов учета воды. О них жителям заранее сообщают в объявлениях на информационных стендах.

В случае сомнений, правильные ли пришли сотрудники, лучше позвонить в соответствующую службу по телефону: 8(496)754-77-95.

Также нужно обращать внимание на наличие униформы с логотипом МУП «Водоканал». Одной форменной одежды недостаточно. Можно потребовать предъявить служебное удостоверение личности. В нем должно быть указано наименование юридического лица - МУП «Водоканал» города Подольска, имя, должность, фотография и легко читающийся штамп, в котором также указано название МУП.

Поверку приборов учета может выполнить любая организация, которая имеет соответствующий сертификат. Но такие компании никогда не звонят и не приходят к потребителям сами. Срок поверки указан в паспорте оборудования, поэтому жители могут сами проверить дату и вызвать специалистов.

Нужно информировать своих пожилых родственников и знакомых о таких видеах мошенничества. Предупредить, что незнакомцев нельзя пускать в квартиру. Если впустили, то нельзя показывать, где лежат деньги.

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