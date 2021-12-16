В предстоящие выходные жители Московского региона смогут послушать хиты звезд российской эстрады на концерте «Рождество с Григорием Лепсом» и посетить иммерсивное шоу «Щелкунчик». Также в столице откроются фестиваль керамики Local Ceramics Fest и ярмарка-выставка «Ладья. Зимняя сказка – 2021». На экранах появятся долгожданные фильмы «Матрица: Воскрешение» и «Человек паук: Нет пути домой». Подробнее об этих и других событиях ближайшего уикенда читайте в гиде РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

Jah Khalib

Российский хип-хоп- и рэп-исполнитель Jah Khalib в пятницу выступит на сцене клуба 1930 Moscow. Мероприятие будет камерным и пройдет в формате Covid-free. Артист исполнит свои хиты, а также треки с нового альбома. Билеты можно приобрести на сайте «Яндекса.Афиша».

Где: г. Москва, Партийный пер., д. 1, к. 6, клуб 1930 Moscow

Когда: 17 декабря в 21:00

Стоимость: от 4 000 рублей

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Мот

Рэп-исполнитель Мот в пятницу выступит на сцене GIPSY. Он исполнит свои лучшие хиты, такие как «Август – это ты» и «Не Бруклин». Мероприятие клубного формата – оно начнется в 23:00, однако артист появится на сцене не ранее 02:00. Посетить концерт могут лица старше 18 лет. Билеты доступны по ссылке.

Где: г. Москва, Болотная наб., д. 3, стр. 1, клуб GIPSY

Когда: 17 декабря в 23:00

Стоимость: от 2 300 рублей

«Танцы минус»

В пятницу и в субботу в клубе «16 тонн» выступит российская рок-группа, основанная еще в 1995 году Вячеславом Петкуном. Со сцены прозвучат легендарные хиты. Мероприятие пройдет в формате Covid-free. Билеты доступны на сайте организаторов.

Где: г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1, клуб «16 тонн»

Когда: 17 и 18 декабря в 20:00

Стоимость: от 3 500 рублей

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Григорий Лепс

официальный сайт Григория Лепса

В воскресенье в Crocus City Hall состоится концерт «Рождество с Григорием Лепсом». Артист в очередной раз соберет на одной сцене всех звезд российской эстрады. Вместе с Лепсом перед зрителями выступят Филипп Киркоров, Emin, Тимати, Ани Лорак, Валерий Меладзе и другие. Ведущие – Тимур Родригез и Яна Чурикова. Билеты можно купить на сайте площадки.

Где: г. Красногорск, ул. Международная, д. 20, Crocus City Hall

Когда: 19 декабря в 19:00

Стоимость: от 1 600 рублей

«Кино» и «ДДТ»

В воскресенье на сцене Music Media Dome выступят сразу две легендарные группы – «ДДТ» (в 19:00) и «Кино» (в 21:00). Зрителей ждет масштабное шоу с декорациями, медиаэкранами и художественным светом. Группа «Кино» сейчас играет живьем, сопровождая оцифрованный голос Виктора Цоя. Мероприятие пройдет в формате Covid-free. Билеты можно приобрести на сайте площадки.

Где: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 5, стр. 2, концертный зал Music Media Dome

Когда: 19 декабря в 19:00

Стоимость: от 2 900 рублей

СПЕКТАКЛИ

Иммерсивное шоу «Щелкунчик»

16 декабря в демонстрационном зале ГУМа стартует иммерсивное шоу «Щелкунчик» – его премьера состоялась 16 ноября в Торонто. Москва станет первым европейским городом, в котором покажут любимую всеми историю в новом прочтении. В мультисенсорном шоу соединятся 3D-анимация и балет. Билеты можно купить по ссылке.

Где: г. Москва, Красная пл., д. 3, демонстрационный зал ГУМа

Когда: 16 декабря 2021 года – 16 января 2022 года

Стоимость: от 3 500 рублей

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«Скрипка Ротшильда»

В пятницу в театре МТЮЗ покажут спектакль «Скрипка Ротшильда». События развернутся вокруг гробовщика по имени Яков, который буквально живет по соседству со смертью. Этот спектакль – лауреат премии «Золотая маска». Попасть на шоу можно только по QR-коду и паспорту. Билеты доступны на сайте театра.

Где: г. Москва, Мамоновский переулок, д. 10, стр. 1, театр МТЮЗ

Когда: 17 декабря в 19:00

Стоимость: от 400 рублей

«Театр»

официальный сайт театра «Современник»

В воскресенье на сцене «Современника» покажут спектакль «Театр». По сюжету действие развернется вокруг актрисы, которая смогла самостоятельного всего добиться. Однако теперь она мало в чем может увидеть прекрасное. Мероприятие пройдет в формате Covid-free. Билеты на спектакль можно купить на сайте театра.

Где: г. Москва, Чистопрудный б-р, д. 19, стр. 1, театр «Современник»

Когда: 19 декабря в 19:00

Стоимость: от 1 500 рублей

Сказка с органом и песочной анимацией «Щелкунчик»

пресс-служба фонда «Бельканто»

В воскресенье в Центральном Доме архитектора зрители смогут окунуться в рождественскую сказку «Щелкунчик». Под музыку Петра Чайковского в исполнении органного дуэта «Бельканто» оживут картины из цветного песка. Билеты доступны на сайте фонда «Бельканто».

Где: г. Москва, Гранатный переулок, д. 7, стр. 1, Центральный Дом архитектора

Когда: 19 декабря в 12:00

Стоимость: 3 600 рублей

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ЯРМАРКИ И ФЕСТИВАЛИ

Фестиваль керамики Local Ceramics Fest

группа организаторов в Facebook

В субботу в Колонном зале культурного центра «ЗИЛ» для посетителей откроется новогодний фестиваль самобытной керамики Local Ceramics Fest. На мероприятии можно будет увидеть коллекции мастеров-керамистов, среди которых сувениры, украшения и, конечно же, елочные игрушки. Гости смогут самостоятельно расписать тарелку или создать авторскую мозаику. Вход на мероприятие только по QR-кодам или отрицательным ПЦР-тестам.

Где: г. Москва, Восточная ул., д. 4, к. 1, Колонный зал КЦ «ЗИЛ»

Когда: 18 – 19 декабря с 12:00 до 20:00

Стоимость: бесплатно

«Ладья. Зимняя сказка – 2021»

пресс-служба организаторов выставки-ярмарки «Ладья. Зимняя сказка»

В «Экспоцентре» 15 декабря открылась 30-я юбилейная выставка-ярмарка «Ладья. Зимняя сказка – 2021». На мероприятии будут представлены самые различные направления народного промысла – от хохломы до кружева. Чтобы посетить выставку, необходимо заранее отправить заявку. Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться на сайте.

Где: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14, выставочный центр «Экспоцентр»

Когда: 15 – 19 декабря

Стоимость: по заявке

Маркет «4 сезона»

страница ярмарки "4 сезона" в социальной сети "ВКонтакте"

В креативном пространстве Artplay 18 и 19 декабря пройдет маркет «4 сезона». На мероприятии можно полностью собрать образ на Новый год, а также найти интересные подарки для себя и своих близких. Посетители также смогут на мастер-классе самостоятельно создать новогодний подарок. Вход свободный.

Где: г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 3, центр дизайна Artplay

Когда: 18 и 19 декабря с 12:00 до 20:00

Стоимость: бесплатно

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КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Матрица: Воскрешение»

В эти выходные на российских экранах появится долгожданное продолжение культового фантастического боевика «Матрица: Воскрешение». Нео снова предстоит делать выбор, находясь сразу в двух мирах.

В ролях: Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Кристина Риччи и другие.

«Человек-паук: Нет пути домой»

В прокат также выходит еще одно продолжение франшизы про «дружелюбного соседа» – «Человек паук: Нет пути домой». В картине супергероя впервые разоблачат, и Питер Паркер действительно поймет, какого это быть супергероем.

В ролях: Том Холланд, Бенедикт Камбербэтч, Зендея и другие.

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«Зверопой 2»

Вторая часть музыкального мультфильма «Зверопой» уже 18 декабря выйдет на экраны в ряде кинотеатров. Многодетной маме, горилле-гангстеру и другим артистам с лапками удастся под руководством продюсера-коалы организовать новое шоу и взорвать сцену.