РИАМО - 15 дек. В городском округе Озеры завершен ремонт трех фельшерско-акушерских пунктов. В учреждениях выполнили внутреннюю отделку, заменили сантехнику и отремонтировали входные группы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ФАП села Большие Колодези отремонтировали отмостки, фасад, входную группу, а также провели внутренние отделочные работы. В Тарбушеве и Редькине провели общестроительные работы и внутреннюю отделку, заменили сантехническое оборудование и починили входную группу.

«В рамках масштабной программы по текущему ремонту мы проводим работы не только в стационарах и поликлиниках, но также в амбулаториях и ФАПах. На прошлой неделе мы завершили работы в 2-х фельдшерско-акушерских пунктах Озерской больницы, на этой – сдаем еще 3», – сказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В Озерах уже выполнили ремонт двух фельдшерско-акушерских пунктов – в совхозе Озеры и Емельяновском. Кроме того, ремонт выполнили в патолого-анатомическом отделении. Как отметила Стригункова, с начала 2021 года в Подмосковье текущий ремонт провели более чем на 80 объектах.

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