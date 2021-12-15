РИАМО - 15 дек. Столичный суд назначил 10,5 лет колонии общего режима Даниилу Хренову, который сбил насмерть женщину летом этого года, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

ДТП произошло в июле. Мужчина на автомобиле BMW без номеров ехал со скоростью 118 км\ч и сбил насмерть женщину, которая пересекала проезжую часть на ул. Мосфильмовская на электросамокате по пешеходному переходу. От полученных травм она погибла на месте.

При задержании выяснилось, что водитель немецкой иномарки находился в состоянии сильного наркотического опьянения.

По приговору суда мужчина также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлениями транспортными средствами, сроком на 3 года.

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