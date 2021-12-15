РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 дек. Специалисты «Мособлгаза» продолжают выезжать в населенные пункты для консультации жителей по вопросам социальной газификации, такие консультации пройдут на территории Щелкова 18 и 19 декабря, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

На этой неделе мобильный офис будет работать 18 декабря в п. Литвиново с 10:30 до 13:00 и в д. Орлово с 14:00 до 16:00. 19 декабря офис будет работать в с. Петровское с 10:30 до 13:00 и в д. Воря-Богородское с 14:00 до 16:00.​

График перемещения мобильного офиса представлен на сайте АО «Мособлгаз» в разделе «Социальная газификация».

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