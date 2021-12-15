РИАМО - 15 дек. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта по факту травмирования 5-летней девочки, которая врезалась в колесо электрички при катании на тюбинге в Королеве. Об этом сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

11 декабря девочка вместе с отцом матерью и братом каталась на тюбинге с насыпи, прилегающей к железнодорожным путям. При подъеме на насыпь у матери вырвалась веревка и тюбинг вместе с девочкой съехал по насыпи к пути, по которому следовал электропоезд.

Девочка врезалась в колесо электрички и получила травмы, ее госпитализировали.

По факту произошедшего СК организовал комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к наступлению тяжких последствий.