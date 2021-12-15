РИАМО - 15 дек. В Подмосковье подвели итоги конкурса «Народный доктор». Победителями конкурса стали врач-офтальмолог Евгений Булава из Видновской больницы и детский врач-неонатолог из Балашихинского роддома Денис Аксенов, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Жители выбрали лучшего доктора в рамках голосования на портале «Добродел».

«Всегда приятно наблюдать за успехами наших медицинских специалистов, и вдвойне радостно, когда результат их работы отмечают жители. Именно мнение жителей легло в основу голосования за лучшего «Народного доктора», - сказала зампред правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она поздравила Булаву и Аксенова, получивших наибольшее количество голосов по итогам голосования.

Специалисты Видновской больницы второй год подряд становятся победителями конкурса «Народный доктор». В 2020 году лучшим взрослым специалистом стала врач-хирург первого хирургического отделения Видновской больницы Мария Елисеева.

Голосование проводилось с 1 ноября по 1 декабря. Всего в нем приняли участие почти 34 тыс. человек.

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